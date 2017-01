Nuovo doodle green per Google

16:18 - C'è una natura lussureggiante nel doodle scelto da Google in una competizione tra ragazzi. Ai partecipanti è stato chiesto di disegnare un'invenzione per un mondo migliore. A vincere è stata l'undicenne Audrey Zhang che ha pensato a uno strumento per ripulire mari e fiumi inquinati.

Da acqua inquinata a potabile - La piccola Audrey ha detto: "Per rendere il mondo un posto migliore, ho inventato un purificatore dell'acqua. Prende quella inquinata e sporca da fiumi, laghi e oceani e la trasforma in pulita, sicura e potabile".