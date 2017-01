Nuovo calcolo Pil, il Wwf propone l'inserimento del "valore natura"

17:40 - Alla luce dei cambiamenti nel calcolo del Pil, Gianfranco Bologna, direttore scientifico del Wwf Italia, chiede: "La vera rivoluzione sarebbe inserire il "valore natura", dare finalmente valore alla straordinaria ricchezza che ci garantisce il vero benessere".



Dare un valore all'ambiente - L'esperto osserva che "se non contabilizziamo le nostre risorse, la qualità dell'acqua, dell'aria, dei boschi, delle zone umide, del suolo, degli altri straordinari ambienti naturali e della biodiversità che costituiscono la nostra vera ricchezza, ci troviamo privi della base stessa che garantisce la nostra esistenza".



Il degrado ha un costo - Il programma Ambiente delle Nazioni Unite (Unep), si legge in una nota del Wwf,"ha calcolato il costo annuale del degrado ambientale dovuto alle attività umane che viene indicato intorno all'11% del Pil globale nel 2008. La percentuale può lievitare fino al 18% del Pil globale entro il 2050 se prosegue l'attuale trend di impoverimento delle risorse".



Parola d'ordine: Preservare - Per trarre profitto in termini di benessere dalle risorse naturali, a partire dagli elementi fondamentali come acqua, energia e cibo - spiega l'associazione del panda - "occorre però preservarle, una capacità che è ancora ben lontana dagli attuali modelli di sviluppo".