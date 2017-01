Nuova invenzione consente di ricavare acqua dal letame

16:06 - Cento litri di letame possono diventare cinquanta litri d'acqua. La notizia potrà forse fare arricciare il naso ma gli scienziati assicurano che il risultato è tanto sicuro da poter essere usato per abbeverare il bestiame senza rischi. La trasformazione può avvenire grazie a una nuova tecnologia messa a punto presso la Michigan State University. L'invenzione sarà in commercio già a fine anno e consentirà di arginare la piaga della penuria d'acqua.

Come funziona - Il sistema creato dagli scienziati statunitensi è un'estensione del digestore anaerobico che estrae energia e prodotti chimici dai reflui animali. I dettagli che fanno la differenza sono le unità di ultrafiltrazione, separazione idrica, osmosi inversa grazie alle quali riesce a produrre acqua abbastanza pura per non causare problemi agli animali che la bevono.



Steve Safferman, tra le menti del progetto, spiega: "Se si possiedono mille mucche, producono circa 10 milioni di litri di letame l’anno. Circa il 90 per cento di questo è costituito d'acqua, ma sono presenti anche grandi quantità di sostanze nutritive, carbonio e agenti patogeni che possono avere un impatto ambientale se non gestiti correttamente".



Jim Wallace, tra gli autori del progetto, precisa: "Va oltre un tipico digestato. Per esempio, siamo in grado di catturare una grande percentuale di ammoniaca che altrimenti andrebbe dispersa in atmosfera".