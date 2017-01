Niente cavie animali, efficaci i test di cosmetici su protozoi

16:39 - In Unione Europea i cosmetici testati su animali sono fuorilegge da marzo 2013 e gli scienziati hanno trovato una nuova tecnica per verificare le reazioni a questi prodotti. Per verificare eventuali tossicità del mascara, infatti, gli esperti dell'Università di Liverpool hanno utilizzato i protozoi, organismi unicellulari. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su International Journal of Cosmetic Science.

Protozoi sotto la lente - Gli esperti, in particolare, hanno osservato se alcuni tipi protozoi, con un profilo genetico simile a quello umano, si moltiplicano, muoiono, o se, a contatto con il mascara, non hanno alcuna reazione. Da questi test hanno compreso se i prodotti fossero sicuri per essere messi in commercio per l'uso umano.



Conigli salvi anche fuori dall'Ue - David Montagnes, che ha condotto la ricerca, spiega: "Si tratta di un sistema economico ed efficace. Il test sui conigli, chiamato Draize test, risale a circa quarant'anni fa e presenta problemi di natura etica".



Per il risparmio che ne deriva in termini monetari, questa nuova tecnica potrebbe rappresentare, dunque, una valida alternativa all'impiego degli animali anche al di fuori dell'Ue, dove l'utilizzo delle cavie animali non è ancora stato bandito.