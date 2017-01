18 settembre 2014 New York è la città più amica dei vegani

12:36 - Carote, broccoli e ravanelli per uno skyline di Manhattan come non si era mai visto prima. Alcuni membri della Peta, l'associazione per il trattamento etico degli animali, hanno presentato l'insolita riduzione in scala al municipio di New York come premio alla "Città più amica dei vegani" del 2014. La Grande mela si è meritata il riconoscimento grazie ai suoi 140 ristoranti vegetariani, alle innumerevoli aziende che producono prodotti veg e alla prima scuola pubblica vegetariana. Era presente anche l'attore Alan Cumming, lobbista senza scrupoli nella serie tv "The Good Wife", che ha abbracciato il regime alimentare vegano nel 2012.