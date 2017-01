New York, 10mila colonnine per auto elettriche entro dieci anni

14:49 - Parcheggi con colonnine di ricarica elettriche obbligatorie a New York. Entro dieci anni, per legge, i "rifornimenti" per le vetture elettriche dovranno occupare il 20% delle aree dedicate alla sosta. La norma, entrata in vigore il mese scorso, si applica anche alle strutture già esistenti. Si stima che in una decade verranno costruite 10mila nuove postazioni di ricarica, di cui 5mila nei prossimi sette anni.

Da 200 a 10mila - Un notevole passo in avanti se si considera che attualmente New York ospita solo 200 stazioni di ricarica elettrica. La legge inoltre definisce che i parcheggi dovranno essere in grado di fornire almeno "3.1 Kilowatt di potenza elettrica" per garantire la ricarica rapida delle vetture. Il regolamento non si applicherà "alle aree di sosta a breve termine e ai parcheggi nelle abitazioni per famiglie a basso reddito".