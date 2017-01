Negli Usa il prestito per il pannello arriva dai fondi raccolti sul web

16:39 - Prestiti per installare impianti solari ottenuti tramite crowdfunding. Questa la novità partita da poco negli Stati Uniti grazie alla collaborazione tra Mosaic e The Clean Energy Finance and Investment Authority (Cefia), banca green del Connecticut, e Sungage Financial, piattaforma che consente ai proprietari di casa di ottenere prestiti attraverso il crowdfunding per le installazioni di pannelli sui propri tetti.

Come funziona - Attraverso il programma, chiunque viva a New York o in California o "investitori accreditati" residenti in altri Stati, sono invitati a contribuire con una somma di denaro, come in una tipica campagna di crowdfunding - modello di business che si serve della rete. La Mosaic assicura che "ogni centesimo sarà usato per costruire progetti solari su larga scala nella nazione e i ricavi saranno usati per pagare gli investitori con importanti percentuali di interessi".



Il successo è stato istantaneo, finora la Mosaic ha finanziato progetti solari con 6 milioni di dollari raccolti da migliaia di investitori in tutti gli Stati Uniti che sono stati pagati puntualmente e hanno guadagnato dal 4,5 al 7% di interessi.