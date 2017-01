Monte Rosa, si scia con lo scontose si arriva col carpooling

16:25 - Andare verso la montagna con un'auto condivisa fa risparmiare due volte. Grazie a una convenzione tra Monte Rosa 2000 e Moovely, un servizio di car pooling in tempo reale, si può avere uno sconto sul costo del giornaliero del comprensorio Monte Rosa Ski.

Verdi ma non al verde - Quindi, oltre a dividere le spese per il carburante e a ridurre le emissioni di CO2 nell'atmosfera, si scia spendendo meno. La promozione prevede il riconoscimento dal lunedì al venerdì di uno sconto del 20 percento sul giornaliero del comprensorio Monte Rosa Ski per tutti coloro che raggiungeranno la stazione sciistica di Alagna Valsesia utilizzando Moovely.



Al termine del viaggio, il guidatore e i passeggeri avranno riscontro sul risparmio di CO2. La promozione continuerà fino al termine della stagione sciistica.