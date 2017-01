19 febbraio 2014 Milano, uso di sostanze tossiche nei vestiti: Greenpeace si "appende" in galleria Alcuni attivisti sono saliti sulla cupola della Galleria Vittorio Emanuele II e hanno issato uno striscione Tweet google 0 Invia ad un amico

11:01 - Passa da Milano, e non a caso nel giorno di inizio della Settimana della Moda, la campagna promossa da Greenpeace per denunciare l'utilizzo di sostanze tossiche nella fabbricazione di abiti per bambini realizzati dai brand del lusso del Made in Italy. Alcuni attivisti sono saliti infatti fin sulla cupola della Galleria Vittorio Emanuele II e hanno issato uno striscione, "The king is naked", dal nome della campagna.