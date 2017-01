17:10 - Sono attive da un anno le case dell’acqua del Comune di Milano. In dodici mesi sono oltre 1 milione e 270mila i litri d’acqua che i cittadini hanno portato a casa gratis prelevandoli dai sei impianti in città. Grazie a quest'iniziativa è stato possibile risparmiare 39.400 chilogrammi di CO2 e 34.316 di Pet – polietilene tereftalato – la plastica con cui sono realizzate le bottigliette.

Risparmio importante - Il servizio è messo a disposizione dal Comune di Milano e gestito da Metropolitana milanese, che garantisce la qualità dell’acqua in città con oltre 190mila controlli annui. Inoltre, considerando una spesa media di 50 centesimi per 1,5 litri di acqua minerale di marca, si stima che i milanesi in questo anno abbiano risparmiato circa 420mila euro.



Un contest per un'app - Infine, il 21 marzo venti partecipanti si sfideranno al Blu Hackathon, il contest lanciato da Metropolitana milanese per la creazione di una applicazione sull’acqua per smatphone ispirata al sito www.milanoblu.com. L’applicazione deve essere compatibile con iOs e Android e contenere la mappa delle 481 vedovelle, oltre che delle sei case dell’acqua di Milano. L'app migliore sarà acquistata da Metropolitana milanese per il valore di mille euro.