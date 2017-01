Messo a punto un naso elettronico in grado di misurare lo smog

17:33 - Un naso hi-tech consentirà di verificare la qualità dell'aria. La piattaforma si chiama Monica, acronimo di "Monitoraggio cooperativo della qualità dell'aria", ed è stata realizzata dall'Enea. Il gadget consentirà di conoscere in tempo reale l'esposizione alle sostanze inquinanti concentrate nell'atmosfera durante gli spostamenti in città.

Dati condivisi sui social network - Monica consente di identificare le aree maggiormente inquinate e di condividere, mediante le piattaforme social, i percorsi alternativi per minimizzare l'esposizione. Il progetto è alla portata di tutti, perché si tratta di un sistema multisensoriale portatile a basso costo, leggero, basato su paradigmi Open Source, che può essere montato su uno zaino o collegato al manubrio della bicicletta. Attraverso un'applicazione per smartphone permette il monitoraggio della qualità dell'aria. Un vero naso elettronico in grado di affiancare le informazioni provenienti dalle centraline di monitoraggio installate in città.



Il sensore Monica è stato messo a punto presso i laboratori del centro di ricerche Enea di Portici e rappresenta il punto di arrivo di una esperienza maturata su diverse tipologie di nasi elettronici, a partire dal primo sistema sviluppato per il monitoraggio dei gas vulcanici fino alle applicazioni alle prime centraline wireless per controllare la qualità dell'aria.