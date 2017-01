Messico, impianti di acque reflue mal funzionanti: grave moria di pesci nel lago

10:46 - Una gravissima moria di pesci è avvenuta in Messico dove sono state raccolte finora 53 tonnellate di popocha nel lago di Cajititlan, nello Stato di Jalisco. Le autorità stanno indagando per capire quale sia la causa, ma quella più accreditata sembrerebbe un "malfunzionamento degli impianti di depurazione". La popolazione che vive anche di pesca non ne può più, anche perché è la quarta volta che accade nel giro di un anno.

Ciò costituisce un grave danno all'ambiente e all'economia. "Ci hanno detto che il governo ci sosterrà. Non sappiamo quando saremo in grado di pescare di nuovo", ha affermato un pescatore ai media locali. "Non vogliamo che questo problema possa peggiorare perché ci ritroveremmo in strada", ha poi aggiunto.