14:58 - I fenicotteri rosa sono tornati nella laguna di Venezia. I lavori per la salvaguardia della città dall'acqua alta e dall'inquinamento fluviale hanno portato, oltre alla ripopolazione in laguna e Adriatico di numerose specie di pesci, anche quella degli uccelli. Un fenomeno che è aumentato gradualmente fino a formare intere colonie di fenicotteri rosa o dei più classici tuffetti (Tachybaptus ruficollis).

Grazie alla ricostruzione degli habitat - Una ripopolazione in linea con gli obiettivi del Piano generale di interventi realizzato dal Magistrato alle acque di Venezia attraverso il Consorzio Venezia nuova. Strategica per la ripopolazione è stata la difesa e la ricostruzione di habitat naturali come le velme, porzioni di fondale lagunare normalmente sommerse che affiorano in condizioni di bassa marea e le barene, sommerse solo durante l'alta marea.



Negli anni, sono state ricostruite oltre cento barene artificiali che, grazie allo spontaneo sviluppo della vegetazione e alla formazione di canali (ghebi) e piccoli stagni (chiari), acquistano le stesse funzioni ecologiche di quelle naturali. Circa 120 specie di uccelli sono state osservate almeno una volta. Stormi di quasi 6mila limicoli (ossia piovanelli, pancianera, pivieresse, chiurli maggiori, fratini, corrieri grossi) utilizzano regolarmente alcune barene artificiali come sito di sosta durante le fasi di alta marea, altre migliaia di limicoli le utilizzano invece per la ricerca del cibo, in particolare piccoli invertebrati.