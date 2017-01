Mai più mozziconi in spiaggia, Marevivo distribuirà 120mila posacenere

11:16 - Il weekend del 2 e 3 agosto torna sulle spiagge italiane, per il sesto anno consecutivo, la campagna "Ma il mare non vale una cicca?". Saranno distribuiti 120 mila posacenere tascabili. L’iniziativa permetterà di risparmiare al mare una fila di mozziconi lunga come un ponte tra Roma e Cagliari, che coprirebbe una distanza di circa 500 km. La campagna è promossa da Marevivo in collaborazione con Japan Tobacco International, con il supporto del Sindacato italiano balneari, il patrocinio del ministero dell’Ambiente e il sostegno del Corpo delle Capitanerie di Porto. Testimonial dell’edizione è l'attore Max Giusti.

Piccoli gesti con grandi risultati - Lungo gli oltre 8 mila km di coste italiane saranno impegnati nella distribuzione oltre mille volontari.



Max Giusti, spiegando la sua adesione alla campagna, ha detto: "Si dice sempre che da piccoli gesti nascono grandi risultati. Mai vero come in questo caso: semplicemente spegnere la propria cicca nel posacenere tascabile piuttosto che abbandonarla sulla sabbia porta anni di vita e benessere al nostro mare".

16 milioni di cicche smaltite correttamente - Date le stime di un consumo medio di 12 sigarette al giorno per fumatore (dati dell’Istituto superiore della sanità), Marevivo afferma che sono oltre 16 milioni le cicche risparmiate al mare e alla spiaggia per effetto delle sei edizioni, per un totale di oltre mezzo milione di posacenere distribuiti.



Carmen Di Penta, direttore generale di Marevivo, ha commentato: "Impariamo a considerare la cicca di sigaretta per quella che è effettivamente: un rifiuto e, come tale, va gettato in maniera corretta".



Piercarlo Alessiani, amministratore delegato di JT International Italia, ha detto: "Da un lato facciamo informazione, dall’altro distribuiamo gratis i posaceneri tascabili, oltre 4 milioni dal 2008 a oggi. Inoltre, a giugno abbiamo lanciato "Like IT", una campagna di sensibilizzazione attraverso cui, nel corso dell’anno, saranno distribuiti posacenere tascabili in numerose città italiane".



Rifiuto a lenta degradazione - Anni d’inquinamento possono essere scontati agli oceani se si evita di disperdere nell’ambiente i rifiuti, anche i più piccoli: un mozzicone di sigaretta, ad esempio, impiega da uno a cinque anni prima della completa degradazione. Il problema può sembrare contenuto se considerato su scala individuale, ma assume dimensioni importanti a livello aggregato: basti pensare che i mozziconi di sigaretta, al primo posto nella lista dei dieci rifiuti più raccolti nelle strade, costituiscono tra il 30 e il 40% dei rifiuti nel mar Mediterraneo (dati del Programma delle Nazioni unite per l'ambiente - Unep).