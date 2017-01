4 settembre 2014 Londra, settemila taxi elettrici entro il 2020 Gli inglesi vogliono primeggiare anche nelle politiche ambientali e raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea con dieci anni d'anticipo Tweet google 0 Invia ad un amico

17:01 - Si attende una rivoluzione verde nel traffico della capitale del Regno Unito, visto che il sindaco Boris Johnson ha dichiarato: "Voglio avere almeno settemila taxi elettrici sulle strade di Londra entro il 2020". Il primo cittadino ha precisato che il sistema di propulsione di questi veicoli potrà permettere un taglio del 75% delle emissioni generate dai taxi.

Gli inglesi vogliono essere primi - Inoltre, è stata annunciata una tassa supplementare di 10 sterline, circa 13 euro, per chi vorrà entrare nell'Area C di Londra. Questo progetto mira a fare di Londra la prima grande città europea a soddisfare il traguardo fissato dalla Unione europea per le emissioni di ossido d'azoto, i pericolosi NOx, con dieci anni di anticipo rispetto alla scadenza già stabilita per il 2030.