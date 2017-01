Le piante di tabacco con i geni di farfalla mettono in fuga gli insetti

15:49 - Le piante di tabacco possono diventare "fabbriche" di pesticidi verdi. Almeno se modificate geneticamente per produrre feromoni, i messaggeri chimici con i quali gli insetti comunicano tra loro e che possono essere usati come esche per catturarli. Lo studio svedese dell'Università di Lund è stato pubblicato su Nature Communications.

Gli ormoni sintetici inqunano - I feromoni sono ampiamente utilizzati come un'alternativa ecologica ai pesticidi tradizionali per tenere lontani gli insetti dalle coltivazioni. I composti derivati dalle piante, come quelli ottenuti da questo lavoro, sono molto simili a quelli artificiali in commercio, e altrettanto efficaci nell'attirare gli insetti. Quando sono prodotti artificialmente, spiegano gli autori, i feromoni richiedono un processo che usa sostanze chimiche tossiche e che ha come sottoprodotti rifiuti inquinanti.



Dalle farfalle - Per ottenere un metodo alternativo “verde” i ricercatori hanno isolato quattro geni chiave coinvolti nella produzione di feromoni in due farfalle notturne, Yponomeuta evonymella eYponomeuta padella, e hanno fatto esprimere questi geni alle piante di tabacco. In questo modo, i vegetali hanno prodotto sostanze che imitano fedelmente i feromoni sessuali prodotti dalle due falene. Si tratta di una tecnica nuova, ecologica e conveniente, che permette di produrre grandi quantità di feromoni che imitano quelli naturali. Queste sostanze possono essere usate per realizzare dispositivi che attirano e intrappolano gli insetti.