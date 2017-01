9 luglio 2014 La tecnologia dà una mano a tagliare la bolletta dell'elettricità Edison lancia l'Energy Control e una serie di eventi con Gerry Scotti, Simone Rugiati, Malika Ayane e gli Zero Assoluto Tweet google 0 Invia ad un amico

14:35 - Tecnologia e risparmio vanno a braccetto: il primo passo per tagliare la bolletta è infatti una verifica attenta dei consumi che solo attraverso i nuovi dispositivi è alla portata di tutti. Edison, la più antica società Europea nel settore dell’Energia, ha creato Energy Control, il dispositivo innovativo che permette di monitorare i consumi elettrici in tempo reale.

Si tratta di un servizio che prevede l’installazione di un dispositivo e l’accesso ad un’interfaccia web che consente di vedere in modo chiaro e dettagliato quanta energia elettrica consumiamo, quando e come. Sono infatti presenti grafici di consumo, indicazioni della spesa effettuata non solo in kWh ma direttamente in euro.

Per presentare il nuovo servizio Energy Control, Edison ha deciso di realizzare una serie di eventi sul territorio per dare la possibilità alle famiglie di capire la semplicità e l’immediatezza del nuovo servizio offerto. A Milano dall’11 al 17 luglio dalle 10 alle 22 i milanesi potranno partecipare alla "Energy Control Week" nella location allestita in Piazza Alvar Aalto.



In questo spazio saranno riprodotti i consumi di una famiglia reale e attraverso la dimostrazione di come la consapevolezza dei propri consumi possa permettere di modificare le proprie abitudini e il proprio stile di vita, sarà mostrato come poter risparmiare con semplici e veloci accorgimenti.



Una serie di iniziative, con personaggi di eccezione, intratterranno gli ospiti di Casa Edison: Energy Games presentati da Gerry Scotti il 14 luglio, uno show Cooking con Simone Rugiati il 15 luglio, un concerto di Malika Ayane il 16 luglio e degli Zero Assoluto il 17 luglio, serate con Dj set e Energy quiz.