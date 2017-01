La stagione dei ghiacci artici si è accorciata di 24 giorni dal 1950

15:40 - I cambiamenti climatici hanno accorciato la "stagione" dei ghiacci nei laghi artici. Si formano sempre più tardi e si sciolgono sempre prima, tanto che ormai la loro durata è inferiore di 24 giorni rispetto al 1950. Lo spessore si è ridotto addirittura di 38 centimetri. A fornire questi dati è uno studio promosso dall'Agenzia spaziale europea (Esa) e condotto dall'Università di Waterloo, in Canada. L'analisi è stata pubblicata su The Cryosphere.

Un cambiamento marcato - La ricerca ha esaminato oltre 400 laghi nella regione North Slope dell'Alaska. E' stato scoperto che, in media nel 2011, i laghi si sono congelati sei giorni dopo e scongelati 18 giorni prima rispetto al 1950.



Cristina Surdu, tra gli autori della ricerca, ha detto: “Abbiamo rilevato che lo spessore del ghiaccio si è ridotto enormemente in risposta al riscaldamento climatico della regione. Quando abbiamo visto i dati siamo rimasti scioccati dall'entità del cambiamento”.



Ultimi 20 anni funesti - A far preoccupare di più gli esperti è la notevole riduzione dei ghiacci che si è verificata negli ultimi vent'anni. Se nel 1992 il 62% dei laghi si era ghiacciato fino al letto del lago, nel 2011 la percentuale è scesa al 26%.