17:17 - Ripulire le spiagge sporche con carretti trainati da cavalli aiuta a mantenere intatto l'ecosistema più dell'impiego dei mezzi meccanici. Questo il risultato di una sperimentazione, finanziata dal parco regionale San Rossore, Migliarino Massaciuccoli e condotta da Daniela Ciccarelli e Gianni Bedini del dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa.

Vegetazione tutelata - Gli esperti hanno spiegato: "Questo nuovo metodo è stato sperimentato per la prima volta sul litorale del parco nella riserva della Lecciona, tra Viareggio e Marina di Torre del Lago (Lucca) e il nostro obiettivo era di verificare l'impatto dei vari sistemi di pulizia sulla vegetazione della fascia litoranea compresa tra la battigia e le prime dune".

La ricerca - L'area è stata divisa in tre settori. Uno è stato pulito con mezzi meccanici, in un altro sono stati usati gli animali, mentre il terzo non ha subito alcun intervento. I ricercatori hanno concluso: "I risultati hanno evidenziato come la pulizia manuale attuata con l'ausilio dei cavalli non alteri la vegetazione, mentre quella meccanica ha comportato, con l'asportazione di tutto il materiale spiaggiato, la totale eradicazione della vegetazione. Ciò dimostra, pur in attesa di ulteriori approfondimenti, che la pulizia meccanica dovrebbe essere ridotta, mentre quella con l'ausilio dei cavalli può essere attuata senza pregiudizio per l'ambiente".