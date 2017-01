4 aprile 2014 La protesta di Wwf e Greenpeace:

"Basta trivellare nel canale di Sicilia" Manifestazione degli ambientalisti nel centro di Palermo, per chiedere al governatore della Regione, Rosario Crocetta, di convocare un tavolo tecnico Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:27 - Attivisti di Wwf e Greenpeace hanno manifestato nel centro di Palermo, davanti alla sede della Regione, per chiedere lo stop alle trivellazioni nel canale di Sicilia. Gli ambientalisti hanno mostrato striscioni per protestare contro la concessione di 21 autorizzazioni per nuovi pozzi nelle acque siciliane. Le associazioni chiedono che il governatore Rosario Crocetta convochi un tavolo tecnico per fermare le trivelle.

L'iniziativa aveva inoltre come obiettivo quello di ottenere una maggiore attenzione delle autorità per quanto riguarda l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili pulite, la biodiversità, la tutela delle economie, della pesca e del turismo. Gli ambientalisti hanno inscenato simbolicamente il tavolo tecnico contro le trivelle, annunciato nel 2013 dai vertici della Regione Sicilia. Gli attivisti hanno inoltre esposto striscioni con i messaggi "No Trivelle nel Canale di Sicilia" e "Il mare di Sicilia non si tocca". Nei giorni precedenti, in città erano già stati affissi anche dei manifesti.



"Le estrazioni petrolifere nel Canale di Sicilia non solo mettono in pericolo l'ecosistema e la ricca biodiversità di quest'area, ma anche tutti quei settori dell'economia come la pesca e il turismo che dipendono dal mare", dichiarano Greenpeace e WWF.



Le associazioni hanno anche lanciato una petizione sul sito di change.org, rivolta al presidente Crocetta. Nel frattempo sono state concesse 21 autorizzazioni a trivellare a ventuno pozzi al largo di Pozzallo, per l'estrazione di bitume. Wwf e Greenpeace definiscono "incentivanti" le misure prese della Regione verso nuove estrazioni petrolifere.