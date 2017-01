La plastica minaccia gli oceani e finisce nelle nostre tavole

17:53 - La plastica che finisce negli oceani insozza le acque e va a finire anche nelle nostre tavole, perché ingerita dai pesci. I rifiuti in materiale polimerico causano, in totale, un danno finanziario stimato almeno in 13 miliardi di dollari l'anno e minacciano la vita marina, il turismo e la pesca. Lo ribadiscono due rapporti diffusi dall'Unep, l'Agenzia per l'ambiente delle Nazioni unite.

Allarme micro-plastica - Il pericolo peggiore arriva dalla micro-plastica (frammenti di meno di cinque millimetri di diametro contenuti in gel, dentifrici e creme) che va a finire direttamente in fiumi, laghi e oceani. Il rapporto specifica: "La loro ingestione è stata riscontrata negli organismi marini, tra cui uccelli marini, pesci, cozze, vermi e zooplancton diventando alla fine una fonte di prodotti chimici nella nostra alimentazione".



I danni -Gli scienziati hanno trovato frammenti di plastica intrappolati nel ghiaccio marino nelle regioni polari, mentre altri rifiuti di plastica hanno ucciso parte della vita marina, sia perché mangiati da tartarughe, delfini o balene sia perché hanno danneggiato habitat naturali ed essenziali come le barriere coralline. Gran parte dei rifiuti di plastica finisce in mezzo agli oceani formando vasti continenti di plastica, dove convergono le correnti marine.



Riduci, riusa, ricicla - Achim Steiner, direttore esecutivo dell'Unep, sottolinea: "La plastica ha un ruolo fondamentale nella vita moderna ma gli impatti ambientali, legati al modo in cui la usiamo, non possono essere ignorati. Bisogna prendere misure appropriate per evitare che i rifiuti di plastica finiscano nell'ambiente. Questi due rapporti indicano una strada obbligata: ridurre, riutilizzare e riciclare".



Steiner ha aggiunto: "Ripensare i prodotti in plastica può portare molteplici benefici dalla riduzione del danno economico nell'industria del turismo e della pesca, a risparmi e opportunità di innovazione per le imprese. Naturalmente, i vantaggi riguardano anche la salvaguardia degli ecosistemi marini".