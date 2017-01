La pila green si attiva con l'acqua

10:49 - Basta qualche minuto in acqua per attivare la pila. Una trovata innovativa lanciata sul mercato da Aquacell. Inoltre, a differenza delle tradizionali alcaline, non è assemblata con metalli pesanti o altri materiali potenzialmente dannosi per l'ecosistema.

Materie prime "pulite" - Pesa solo dodici grammi e inizia a fornire energia solo dopo l'immersione in acqua per pochi minuti. Secondo i produttori, se conservata opportunamente dopo l'uso, non ha data di scadenza. Le materie prime provengono da fonti sostenibili e, anziché, un contenitore d'acciaio è contenuta in un case di plastica riciclata.



In aggiunta, non contiene materiali pericolosi come l'idrossido di potassio, che si trova comunemente nelle altre batterie. L'attenzione all'ambiente è presente anche nei processi produttivi, progettati per ridurre ai minimi termini la quantità di scarti. Poiché non c'è bisogno di acqua durante la realizzazione si elimina l'inquinamento idrico alla fonte.