10:27 - "La natura salverà l'Italia". Questo il titolo del programma della Lipu nei prossimi anni sui temi della conservazione della biodiversità, della tutela degli uccelli migratori e della cultura ecologica. Per la LIpu la "rinascita sociale ed ecologica partirà dalla valorizzazione e tutela della natura".

I prossimi 5 anni - Salvare la natura, fermando il "saccheggio delle risorse naturali e valorizzando la biodiversità" è il concetto cardine delle nuove Strategie Lipu 2015-2020 che verranno presentate durante la 49esima assemblea dell'associazione, in programma a Comacchio dall'1 al 4 maggio nel contesto della Fiera internazionale del birdwatching e del turismo naturalistico. Diviso in tre capitoli (Biodiversità tesoro italiano; Gli uccelli; Cultura ecologica), il documento "La natura salverà l'Italia" fissa gli obiettivi della Lipu.



La strategia - "Il nuovo strumento strategico è prezioso ed essenziale per poter incidere sulla realtà e favorire le scelte migliori per la natura", dichiara il presidente della Lipu, Fulvio Mamone Capria. "E' stato un lavoro lungo e complesso, che ha coinvolto tutta l'Associazione e prodotto un risultato di grande valore, definendo i 92 obiettivi intorno a cui i delegati, i volontari, lo staff si stringeranno per conservare la biodiversità e gli uccelli e promuovere la cultura ecologica".