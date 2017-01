20 maggio 2014 La "fiorentina" green? Non si ottiene scannando bovini ma con le staminali Dopo il "la" del primo hamburger sintetico, gli scienziati vogliono avviare una produzione seriale di carne artificiale accessibile a tutti e a basso prezzo Tweet google 0 Invia ad un amico

19:38 - Costa la vita agli animali, ha spese di produzione ingenti e per un solo suo chilo si sprecano 15mila litri d'acqua. E' la bistecca. Ma sta per arrivare una soluzione che potrebbe mettere d'accordo buongustai e ambientalisti: la produzione in serie delle fette di carne grazie all'uso delle staminali. A concepire l'idea, i "padri" dell'hamburger in provetta, Cor van der Weele e Johannes Tramper, dell'università olandese di Wageningen. Lo studio è stato pubblicato su Trends in Biotechnology.

Staminali dai muscoli bovini - La filiera proposta dai due ricercatori parte da una vera e propria "banca" di staminali prelevate da muscoli di bovini. Le cellule vengono coltivate all'interno di due diversi tipi di bioreattori e poi pressate fino a ottenere una sorta di "torta".



La carne così ottenuta viene quindi macinata e trasformata in hamburger. In questo modo, secondo i due ricercatori, si potrebbe produrre carne senza sacrificare gli animali e in modo più rispettoso dell'ambiente. Bisognerebbe comunque renderla appettibile rendendo il suo prezzo concorrenziale rispetto a quello delle tradizionali bistecche.



Meno CO2 con meno carne - Ridurre il consumo di carne riduce le emissioni di anidride carbonica 50 a 266 milioni di tonnellate di CO2 in meno. A rivelarlo è uno studio del Fraunhofer Institute for systems and innovation research e del LEI Wageningenm. Ciò rinunciando alla bistecca "classica" un giorno a settimana. Ma i cieli sarebbero molto più puliti e le prospettive per il nostro Pianeta molto più rosee se si riuscisse a sostituire la carne "vera" del tutto, magari grazie alla sua versione sintetica.