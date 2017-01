La Cortina di ferro può diventare una pista ciclabile di 6.800 km

16:30 - Trasformare la Cortina di ferro in una pista ciclabile è una proposta al vaglio dell'Unione europea per far diventare uno dei simboli del periodo buio della Guerra fredda un percorso turistico che promuove l'unità. Il progetto ha un costo di 1,8 milioni di euro. L'"Iron Curtain trail" si estenderà per 6.800 chilometri dal mare di Barents, ai confini tra Norvegia e Russia, al mar Nero, tra Bulgaria e Turchia.

Simbolo d'unità e pace - La pista ciclabile passerà attraverso venti Stati, di cui quattordici membri dell'Unione europea, lungo la vecchia striscia della morte che divideva i Paesi del Patto di Varsavia dai membri della Nato.



A proporre il piano, l'europarlamentare Michael Cramer e il commissario Johannes Hahn. Per Cramer, l'"Iron Curtain Trail" trasformerà la linea di divisione "nel simbolo di un'esperienza europea condivisa in un continente riunificato".