10 aprile 2014 La carta riusata trasforma la

Nell'arte di Andrea Mastrovito, le illustrazioni ritagliate sono composte come angoli di una fantasiosa savana dove convivono panda, gatti e farfalle

17:03 - Angoli di natura creati con le immagini dei libri illustrati. L'arte di Andrea Mastrovito rispetta l'ambiente grazie al riuso dei ritagli di carta e ricrea habitat popolati da animali e piante all'interno delle quattro mura di una casa. L'installazione nelle immagini è "The Island of Dr. Mastrovito II" ed è stata esposta sia a New York che a Losanna.