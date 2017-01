16 aprile 2014 L'inquinamento dell'aria in Asia causa tempeste più forti: pericolo per gli Usa Lo smog che avvolge le metropoli avrebbe ripercussioni sull'oceano Pacifico,

09:06 - Il battito di ali di una farfalla in Brasile, a seguito di una serie di eventi, può provocare una tromba d'aria in Texas. Lo diceva Edward Lorenz nel 1979 spiegando la teoria dell'effetto farfalla. Lo affermano ora ricercatori americani, in relazione all'aumento di potenza delle tempeste che si sono abbattute sugli Usa negli ultimi anni. La causa sarebbe nell'aria inquinata dell'Asia: più smog lì, più catastrofi meteorologiche sul Nord America.