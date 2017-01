8 aprile 2014 L'acqua del mare come carburante?

Marina Usa prova a fare il miracolo Scienziati Usa hanno creato, con anidride e idrogeno, un biofuel per rifornire le navi da guerra senza l'utilizzo di petroliere

15:46 - Una combinazione di anidride carbonica e gas idrogeno dell'acqua di mare per rifornire le navi da guerra della Marina Usa. La scoperta degli scienziati del Naval Research Laboratory potrebbe diminuire radicalmente l'uso di petroliere in mare aperto. Con questo nuovo carburante, si dovrebbero azzerare i rischi di sversamento nelle acque. Una svolta "green" delle forze armate americane.