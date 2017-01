Klimahouse, le novità eco dalla parete con carta riciclata al pavimento riscaldato

17:30 - Le novità dell'edilizia sostenibile sono esposte a Klimahouse 2014. La fiera internazionale di Bolzano dedicata all'efficienza energetica e all'uso di materiali ecocompatibili nelle costruzioni ha aperto i battenti il 23 gennaio e rimarrà aperta fino al 26.

La serpentina che riscalda la casa - A spiccare, quest'anno, la presentazione del sistema radiante Zeromax di Eurotherm, premiato con il Trend Award 2014. Si tratta di un sistema di riscaldamento innovativo, che agisce tramite una serpentina inserita nel pavimento, e consente un notevole risparmio energetico.



Isolamento bio o da riciclo - Per coibentare la casa, sono stati proposti i pannelli in canapa e lana Termohanf della Naturalia – Bau. Oltre a limitare la dispersione termica, il prodotto non contiene sostanze o additivi dannosi per l'ambiente. Sempre per l'interno delle pareti, la Biohaus ha proposto pareti “imbottite” di cellulosa frutto di riciclo.



Rifiuti da costruzione pronti per il riuso - Esposto, in fiera, anche un macchinario, messo a punto dall’Istituto di ricerca Fraunhofer Ibp, che consente il riciclo degli scarti di costruzione. La soluzione a un problema annoso, visto che la costruzione di una tipica villetta monofamiliare genera dalle tre alle sette tonnellate di sfabbricidi. Il dispositivo usa una tecnologia innovativa, chiamata frammentazione elettrodinamica, che, rispetto alla triturazione meccanica, non genera polvere o altro tipo di contaminazione.