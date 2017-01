Istat: "Città italiane sempre più verdi"

12:34 - E' sempre più diffuso il verde urbano. Sotto forma di boschi, parchi ma anche orti. A testimoniare la crescente presenza di aree green nelle città italiane sono i dati del rapporto Istat sulla qualità dell'ambiente urbano. Nei capoluoghi di provincia la superficie occupata da parchi, prati e giardini aumenta di quasi l'1% l'anno, guadagnando negli ultimi dieci anni 6 mq per cittadino, con il risultato che oggi ogni abitante ha a disposizione 32 metri quadri di verde.

Non è una crescita omogenea - Il rapporto spiega: "In circa due terzi dei comuni, la dotazione di verde è più contenuta (inferiore al valore medio) e in 19 città non raggiunge i 9 metri quadrati pro capite. Nelle regioni del Nord più del 40% dei capoluoghi offre agli abitanti una buona disponibilità di verde con valori particolarmente consistenti a Verbania, Sondrio, Trento, Pordenone e Gorizia, mentre sono particolarmente contenute le disponibilità delle città liguri. La quota di città con buona dotazione scende sotto il 28% al Centro e nel Mezzogiorno".



Gli italiani amano gli orti di città - In crescita è segnalato il fenomeno degli orti urbani, utilizzati nel complesso da 57 amministrazioni comunali. Ad adottarli è quasi l'81% delle città del Nord (oltre che a Torino superfici consistenti sono dedicate anche a Bologna e Parma, entrambe intorno ai 155 mila metri quadrati), meno di due città su tre al Centro, mentre nel Mezzogiorno sono presenti solo a Napoli, Andria, Barletta, Palermo e Nuoro.



La Confederazione italiana agricoltori commenta: "C'è ancora tanto da fare per migliorare la qualità ambientale delle città ma l'agricoltura dimostra di aver colto questa tendenza promuovendo una nuova sinergia con l'architettura lavorando a soluzioni urbanistiche innovative in un'ottica di riduzione delle emissioni, di sostegno al city farming e di tutela del paesaggio contro incuria e cementificazione selvaggia".