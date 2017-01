16:58 - All'indomani dai disastri naturali, dopo l'innalzamento del livello delle acque, in grado di cancellare intere città, potremmo rifugiarci su un'arca di Noè ipertecnologica e sostenibile. Si chiama proprio Noah's Ark il progetto di un agglomerato urbano galleggiante ideato da due architetti serbi, Aleksandar Joksimovic e Jelena Nikolic.

Un'idea per il futuro - La città è autosufficiente ed è pensata per contenere tutte le forme di vita dagli esseri umani agli animali e dai fiori agli alberi, ipoteticamente scacciati dalla terraferma da disastri naturali o guerre.



Oltre a provvedere un rifugio in caso di catastrofi, il progetto è concepito per fronteggiare la sovrappopolazione: il 72% della superficie terrestre è già coperto dall'acqua, quindi l'estensione della rete urbana sull'acqua potrebbe rappresentare un'alternativa. Inoltre, l'energia di sole, vento e onde può essere catturata facilmente in mare aperto.