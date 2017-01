In Italia ci sono sempre più boschiCatturano metà delle emissioni di CO2

12:26 - In Italia aumentano i boschi e il numero di alberi è raddoppiato rispetto a 50 anni fa. Se le aree agricole diminuiscono a favore della cementificazione, le zone verdi e boschive crescono con un buon ritmo, raggiungendo gli 11 milioni di ettari. Tutti questi alberi contribuiscono alla diminuzione della quantità di CO2 nell'aria, catturando la metà delle emissioni nocive rilasciate dal settore dei trasporti. Nel Sud e Centro Italia regioni sempre più green.

Forte incremento rispetto al 2005 - I boschi italiani crescono e occupano ormai 11 milioni di ettari del territorio nazionale, un aumento di 600 mila ettari rispetto al 2005. I numeri del rapporto Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio , presentato dal Corpo forestale dello Stato, evidenziano un Paese sempre più ricco di alberi. Un dato positivo per l'ambiente, soprattutto per l'aria che respiriamo.



Meno CO2 nell'aria - "Se andiamo a verificare quanto assorbono in termini di emissioni di CO2 le foreste italiane ci si accorge che corrisponde alla metà delle emissioni del comparto dei trasporti", dicono i responsabili dell'Inventario. Il 50% delle sostanze nocive rilasciate dai trasporti sul territorio nazionale è quindi catturato dalle zone boscose. Il Centro per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Cra) evidenzia inoltre che la quantità di emissioni trattenute tocca gli 1,24 miliardi di tonnellate di carbonio organico.



Crescono regioni di Sud e Centro - In alcune regioni poi si è verificato un vero e proprio boom nell'ultimo decennio, specialmente nel Sud e Centro Italia. In Molise c'è stato un incremento del 17 per cento dei boschi; anche Sicilia (+16,2), Basilicata (+11,1) e Calabria (+9,9) mostrano dati positivi. La regione con la maggior superficie boschiva del Paese è però la Sardegna, che si conferma leader con più di 1,2 milioni di ettari.