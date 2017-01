12:42 - Il biocarburante ricavato dai rifiuti potrebbe sostituire in 16 anni il 16% del combustibile usato sulle strade del Vecchio Continente riducendo le emissioni di CO2 del 60%. Questi alcuni dei dati elencati da gruppi industriali e organizzazioni non governative nel report "Wasted: Europe's Untapped Resource".

Una boccata d'aria per il pianeta - Nel dossier, che ha tra i suoi promotori il Wwf e la Virgin Airways, si sottolinea la portata sdel potenziale energetico nei rifiuti prodotti nell’Unione Europea. Dei 900milioni di scarti, 220 potrebbero essere sottratti alle discariche e destinati al recupero energetico.



Questa grande mole di scarti potrebbe generare tanto biocombustibile da rimpiazzare 37 milioni di tonnellate di importazioni di greggio l’anno: pari al 16% della domanda di carburanti per il trasporto su strada nel 2030. Oltre a ridurre del 60% le emissioni di anidride carbonica, ciò potrebbe dare uno slancio all'occupazione, creando 300mila posti di lavoro.



La risorsa c'è e la tecnologia pure - Chris Malins, che ha condotto le analisi per il Council on Clean Transportation, spiega: "Anche quando si tiene conto delle possibili emissioni indirette, i combustibili alternativi da rifiuti e residui offrono risparmi reali e sostanziali in termini di carbonio. La risorsa è disponibile, e la tecnologia esiste. La sfida per l’Europa è mettere in atto un quadro politico che permetta investimenti rapidi".