11:53 - Non solo abbelliscono le città e migliorano la qualità dell'aria, le oasi di verde in città riducono il rischio di morte associato alle ondate di calore estivo. Questi i risultati di uno studio condotto presso gli istituti Csiro Climate Adaptation Flagship e Ecosystem Sciencesdi Melbourne e pubblicato su Environmental Pollution.

Morti ridotte del 28% - In base alla ricerca, aumentando il verde cittadino si possono ridurre fin del 28% i decessi estivi per caldo. Lo studio si è basato su simulazioni al computer che partendo dalle temperature estive del 2009 hanno permesso di snocciolare stime per il 2030 e il 2050.



Il verde urbano è stato già protagonista di numerosi studi in cui ha dimostrato i suoi effetti rigeneranti per corpo e psiche. Ma questo studio di simulazione basata sulla città di Melbourne gli attribuisce poteri ancora più ragguardevoli, ovvero la capacità di contrastare la mortalità legata alla canicola, un rischio che corrono soprattutto gli anziani e le fasce fragili della popolazione come i disabili.



Partendo dai dati su temperature estive del 2009 e tasso di mortalità associato alle ondate di calore nella città australiana in quella stagione, nonché mappando e misurando l'estensione del verde cittadino in rapporto a quella del verde nelle località suburbane, i ricercatori hanno stimato che aumentando l'estensione degli spazi verdi in una città come Melbourne, fino anche a raddoppiarli, le morti legate al caldo potrebbero essere ridotte del 28%.