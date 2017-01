Il pavimento si fa con la pupù di lumaca

17:20 - L'artista olandese Lieske Schreuder realizza un materiale flessibile e colorato grazie alle deiezioni delle lumache. Ha adottato centinaia dei piccoli animali cornuti da un allevamento e li ha nutriti con carta dai toni vivaci. Il sottoprodotto che ne deriva è un materiale unico e malleabile che può essere utilizzato per realizzare pavimenti.

Piastrelle da riuso - Schreuder ha raccolto con pazienza i depositi della pupù e li ha inseriti in un macchinario per ricavarne dei fili tubolari. Poi li ha tessuti e ha realizzato una sorta di piastrelle multicolor. Il neo della tecnica sta nel tempo necessario: serve un'ora per realizzare un metro di "filo" ( e nove lumachine necessitano di cinque giorni per fare sei grammi di pupù).



Niente paura, comunque, per le piccole creature. La carta con cui sono state nutrite ha una struttura cellulare molto simile alle piante che mangiano normalmente e, secondo l'artista, hanno gradito.