29 marzo 2014 Il mondo spegne le luci: da Yokohama a San Pietro, tutti al buio per l'Ora della Terra Monumenti spenti ed eventi a lume di candela per l'iniziativa del Wwf Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:42 - Monumenti al buio per un'ora e centinaia di eventi in tutto il mondo per accendere i riflettori sul pianeta: è la giornata della Hearth Hour, l'ora della Terra che è scoccata anche in Italia su iniziativa del Wwf. Celebrata in 7mila città, in 154 Paesi, è "una grande mobilitazione globale", come la definisce il Wwf, per attirare l'attenzione sul problema del cambiamento climatico. Il cuore dell'iniziativa a Yokohama, dove il Comitato Intergovernativo sui cambiamenti climatici (Ipcc) sta discutendo l'ultimo rapporto sul clima. In Italia si è spenta, tra gli altri monumenti, la cupola di San Pietro. Per la prima volta è rimasta al buio anche la casa del Grande Fratello.