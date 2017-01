Il micro eolico per il cellulare è più piccolo di un granello di riso

18:59 - Sono grandi un decimo di un granello di riso e, grazie al vento, potrebbero essere usate in futuro per ricaricare i cellulari. Si tratta delle mini pale eoliche messe a punto da un team di ricercatori della University of Texas Arlington.

Mai più con la batteria scarica - Centinaia di questi dispositivi della grandezza di 1,8 millimetri potrebbero essere installati in una custodia per cellulare e, attraverso il vento potrebbero generare elettricità per ricaricare la batteria. Questi gioiellini della tecnica sono realizzati con una lega di nichel testata con venti artificiali ad alta intensità.



Le mini pale eoliche possono essere disposte in centinaia o migliaia in un unico blocco e ciò le renderebbe molto economiche. Oltre a caricare i gadget elettronici, i ricercatori pensano che possano essere applicate a pannelli piatti da applicare sugli edifici per immagazzinare energia. Gli scienziati che hanno ideato il micro eolico hanno già una partnership con la WinMEMS Technologies Co., un'azienda taiwanese, per produrre i dispositivi.