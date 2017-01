13 maggio 2014 Il mare italiano è sempre più cristallino: è record di bandiere blu La spiagge doc salgono di 21 unità e diventano 269. Sono 140 i Comuni premiati: il primato spetta alla Liguria con 20 località Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:51 - Il mare italiano è sempre più cristallino. Nel 2014 sono salite a 269 le spiagge doc, 21 in più rispetto all'anno scorso. Aumentati di 5 unità anche i relativi Comuni, che potranno fregiarsi della bandiera blu, il riconoscimento internazionale della Fondazione per l'educazione ambientale (Fee) Italia giunto alla 28a edizione. Il primato spetta alla Liguria con 20 località, maglia nera all'Abruzzo che ne ha perse 4.

Podio completato da Toscana e Marche - Seconda in classifica la Toscana con 18, che ne conquista una e sorpassa le Marche, che ne perde una e scende a 17. Appena giù dal podio c'è l'Abruzzo con 10, davanti all'Emilia Romagna che conquista una bandiera e sale a 9, la Campania conferma le 13 e anche la Puglia le 10 dello scorso anno, il Veneto raggiunge le 7 bandiere (+1) a parimerito con il Lazio si. Sei località ciascuna per Sardegna (-1) e Sicilia (+2). Quattro vessilli per la Calabria (+1), il Molise conferma le 3, il Friuli Venezia Giulia le proprie 2, chiude la graduatoria la Basilicata con una.



Pietra Ligure tra le new-entry - Quindici i nuovi Comuni che hanno ottenuto il vessillo, 10 quelli usciti dalla classifica. Questo l'elenco delle new-entry: Trebisacce (Cosenza), Gatteo (Forlì-Cesena), Gaeta, Latina, Santo Stefano al Mare (Imperia), Pietra Ligure (Savona), Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), Pozzallo(Ragusa), Marsala, Marciana Marina (Livorno), Chioggia (Venezia) e quattro località sui laghi in Trentino Calceranica al Lago (Trento), Caldonazzo (Trento), Pergine Valsugana (Trento), Tenna(Trento).