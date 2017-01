25 marzo 2014 Il designer del cartone Shigeru Ban

13:02 - L'architetto amico dell'ambiente Shigeru Ban ha vinto il Pritzker Prize del 2014. L'Oscar dell'architettura è la consacrazione di una carriera all'insegna della lotta al superfluo sia dal punto di vista strutturale, nella tradizione del minimalismo giapponese, sia nei materiali, con l'uso del povero e riciclabile cartone. Ecologista "before it was cool", sintetizza la sua visione con la frase "Simply, I don’t like waste" (Semplicemente, non mi piace lo spreco).

Anche a L'Aquila dopo il terremoto - I suoi edifici, composti per lo più da tubi in cartone, sono spruzzati con vernice poliuretanica per diventare impermeabili. I suoi progetti sono arrivati ai quattro angoli del globo, con una spiccata sensibilità per le aree disastrate da eventi naturali. Nel 2011, ha realizzato a L'Aquila il Temporary Concert Hall. Dello stesso anno la cattedrale di Christ Church, in Nuova Zelanda. Ma si è occupato di realizzare rifugi ad Haiti e Bhuji, in India, dopo i terremoti che hanno colpito aree già martoriate dalla povertà.



Settimo giapponese vincitore - Il 13 giugno, Ban sarà il settimo architetto nipponico a ricevere ad Amsterdam il prestigioso riconoscimento lanciato nel 1979 dalla Hyatt Foundation. Prima di lui, Toyo Ito, vincitore della scorsa edizione, e altri grandi tra cui Kenzo Tange (1987) e Tadao Ando (1995).



Messo al corrente dell'assegnazione, Ban ha commentato: "Questo premio è per me un grande onore. Devo continuare ad ascoltare le persone con cui lavoro, sia per il settore privato sia per le vittime dei disastri”.