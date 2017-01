Il buco dell'ozono si sta chiudendo L'Onu: tornerà nella norma nel 2050

"La ricostruzione dello strato di ozono che protegge la Terra dalle radiazioni ultraviolette del sole - sostiene il rapporto dell'Unep, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, e dell'Omm, l'Organizzazione meteorologica mondiale - è a buon punto, grazie all'azione internazionale concertata contro i gas distruggi-ozono, come i Cfc".



Il Protocollo di Montreal, siglato nel 1987, a distanza di due decenni sta dando i suoi effetti: "Entro il 2030 avrà impedito due milioni di casi di cancro alla pelle - spiega il direttore esecutivo di Unep, Achim Steiner - evitato danni al sistema immunitario e problemi agli occhi, protetto la fauna e l'agricoltura".



Steiner ha precisato che tuttavia ci sono anche enormi sfide, e il successo del Protocollo di Montreal dovrebbe incoraggiare ulteriori azioni non solo sulla protezione dell'ozono ma anche sul clima. "L'azione internazionale sull'ozono è un grande successo ambientale - concorda il segretario generale di Omm, Michel Jarrau - ma lo stesso livello di urgenza e unità dovrebbe essere usato per affrontare l'enorme sfida del riscaldamento globale".