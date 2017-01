I tetti dei capannoni industriali sono la base delle nuove aziende agricole

13:15 - Grandi aree di città inutilizzate. Basta alzare lo sguardo per rendersi conto dello spreco. I tetti dei capannoni industriali sono superfici "morte". Ma questo spazio dal potenziale inespresso può essere la base di un'azienda agricola. Questa l'intuizione dell’architetto Antonio Scarponi e del progetto Urban farmers rooftop che in pochi mesi ha saputo riqualificare i 400 mq di un capannone industriale a Basilea in Svizzera.

Il progetto - I grandi tetti piatti dei capannoni industriali possono accogliere coltivazioni in grado di fornire cibo alla città a km zero. Il progetto ruota attorno all’impiego di un sistema acquaponico che permette di mantenere in equilibrio l’intero ambiente delle urban farm, dove da una parte l’allevamento dei pesci nutre la vegetazione, mentre dall’altra nello stesso tempo le piante mantengono pulite le vasche.



L’architettura del progetto è suddivisa in due moduli: le serre per la coltivazione delle piante e una serie di blocchi destinati agli uffici e alle sedi amministrative.