I posti di lavoro arrivano dalla difesa dell'ambiente, parola di italiani

16:37 - La lotta ai cambiamenti climatici e un uso più efficiente dell'energia può rilanciare l'economia e l'occupazione secondo otto italiani su dieci. A riferirlo è un'indagine di Eurobarometro. I più convinti delle potenzialità economiche delle azioni contro la febbre del pianeta sono gli svedesi (95%), seguiti da greci, spagnoli e portoghesi (88%), mentre la media europea si ferma all'80% con gli italiani al 79%.

Ridurre la dipendenza dai carburanti fossili - Per sette europei su dieci inoltre ridurre le importazioni di carburanti fossili dai Paesi al di fuori dell'Unione europea potrebbe portare benefici economici, un punto di vista condiviso anche dal 77% degli italiani.



José Manuel Barroso, presidente della Commissione europea, ha commentato: "Questa indagine invia un segnale forte ai leader dell'Unione perché intraprendano un'azione audace per il clima, a favore di una ripresa economica sostenibile".



Il commissario Ue al clima, Connie Hedegaard ha aggiunto: "Spero che i leader europei ascoltino e al prossimo vertice Ue agiscano di conseguenza, quando discuteranno le nostre proposte su clima ed energia per il 2030".



Fra i cittadini dei 28 Paesi dell'Unione europea, gli italiani sono quelli più preoccupati per la crisi economica a livello globale: per il 47% è il problema principale del Pianeta, una percezione maggiore di quella dei greci (41%) e degli spagnoli (39%) e della media del 24% degli europei, che invece ritiene più importante quello della fame, della povertà e della carenza di acqua potabile (35% degli europei contro il 21% degli italiani, 45% degli spagnoli e 42% dei greci).