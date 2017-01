I cipressi cantati da Giosuè Carducci salvati grazie alla clonazione

16:49 - "I cipressi che a Bólgheri alti e schietti / Van da San Guido in duplice filar" cantati da Giosuè Carducci in "Davanti a San Guido" sono stati salvati grazie alla clonazione. Ben 400 erano colpiti da seiridium cardinale, un microscopico parassita fungino agente patogeno di una malattia nota come cancro della corteccia.

Grazie al Cnr - Gli alberi malati di Bolgheri, frazione del comune di Castagneto Carducci, sono stati sostituiti con dei veri e propri cloni della stessa specie messi a punto dal Cnr. L'operazione è cominciata nel 2008 e, finanziata dalla Provincia di Livorno, è costata circa 130mila euro.



Adesso restano da fare solo alcuni piccoli interventi di rifinitura, oltre all'eliminazione di qualche ceppaia dei vecchi alberi. Alcune altre centinaia di piante clonate sono in preparazione, perché possano sostituire quelle originali in caso di malattia.