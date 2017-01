I cinesi in Italia per "copiare" il sistema di trattamento dei rifiuti

16:30 - Il consulente dell'ambasciata cinese in Italia, Yin Jun e il segretario Ma Leju, hanno incontrato Francesco Di Donato, il sindaco di Roccaraso, in provincia de L'Aquila, con l'intenzione di importare in Estremo Oriente l'innovativa tecnologia di smaltimento adottata nella cittadina, "Refolo".

Differenziata ed energia da rifiuti - Un esempio virtuoso, quello abruzzese, che unisce la raccolta differenziata alla trasformazione dei rifiuti in energia. Da qui, l'interesse dei cinesi, arrivati a Roccaraso per far visita all'impianto e osservarne il funzionamento.



Il progetto, avviato già da due anni e primo del genere in Italia, è portato avanti a carattere sperimentale, in collaborazione tra il Comune di Roccaraso e la Regione. Il rivoluzionario impianto, collaudato dal Cnr, è a basso impatto ambientale e si basa sull'impiego di energia meccanica per polverizzare, attraverso una sorta di mulino, il rifiuto precedentemente triturato e selezionato. Il materiale che ne deriva diventa combustibile usato per generare energia termica in centrali elettriche policombustibili, centrali di gassificazione e impianti di valorizzazione energetica.