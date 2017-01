28 marzo 2014 I cambiamenti del clima lo ossessionano:

In seguito alla catastrofe del terremoto in Giappone del 2011, un designer americano ha realizzato una "tsunamiball" per fuggire dalle onde anomale

13:05 - Lo tsunami giapponese del marzo 2011 lo ha spaventato tanto da convincerlo a costruire un'arca nel proprio giardino. Chris Robinson, designer americano, ha realizzato nel giro di due anni un'imbarcazione che dovrebbe proteggere lui e la famiglia da un'eventuale onda anomala, causata dai cambiamenti del clima. La "tsunamiball" si trova a Palo Alto, in California, e potrebbe galleggiare in caso di innalzamento delle acque.

"È una barca a prova di tsunami", ha detto Robinson, impressionato dalla forza delle acque che si sono abbattute sul Giappone nel 2011. "Dopo quell'evento ho iniziato a chiedermi come una famiglia possa sopravvivere a un evento così brutale e improvviso", ha spiegato il designer. Il numero di catastrofi ambientali sembra essere in aumento, sia a causa dei cambiamenti del clima che di eventi naturali. La California inoltre è un'area ad alto rischio di terremoti.



Il "nuovo Noè" lo sa e non vorrebbe farsi trovare impreparato. Senza esperienze nel campo nautico, dal 2012 ha lavorato alla barca, una "sfera galleggiante", come la definisce lo stesso Robinson. La decisione è stata presa dopo aver visto oltre allo tsunami, nel giro di una settimana, un film catastrofico e la notizia di un asteroide in avvicinamento alla Terra. Da qui la sfida dell'arca: "Ho voluto progettare e costruire qualcosa che potrebbe salvare una famiglia dell'entroterra, potendo rimanerci per molti anni, con una manutenzione minima".



Ci sono poi le caratteristiche tecniche del mezzo, studiate dallo stesso Robinson ed elencate sul suo sito tsunamiball.com: "Il risultato finale sarà quello di avere una grande finestra sul ponte, due portelli di accesso, almeno cinque oblò, e alcune prese d'aria sulla parte superiore. Mi aspetto di montare un motore elettrico, pannelli solari e una dotazione di batterie".