15:47 - Greenpeace punta il dito contro la Lego. L'associazione ambientalista ha realizzato un video per spingere l'azienda danese dei mattoncini a rompere la sua partnership con la Shell con una petizione. Ma la Lego ha fatto sapere con un comunicato e su Twitter: "Siamo rattristati che il marchio Lego sia usato come strumento in qualsiasi tipo di disputa tra organizzazioni". Greenpeace ha risposto con una lettera aperta in cui si dice altrettanto rattristata.

Il video di Greenpeace – Nel video realizzato da Greenpeace si mostra l'Artico realizzato con i celebri mattoncini. Ma l'atmosfera idiliaca iniziale viene rotta dall'arrivo delle trivelle e dai "cattivi" rappresentati da un omino in gessato che fuma un sigaro.



Il petrolio comincia a fuoriuscire e tutto viene sommerso. Poi compare la scritta: "Shell sta inquinando l'immaginazione dei nostri bambini. Dì alla Lego di rompere la sua partnership con Shell".