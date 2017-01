27 marzo 2014 Greenpeace fonda un nuovo Paese: sulle Ande nasce la Repubblica Glaciale L'organizzazione ambientalista vuole spingere lo Stato cileno a riconoscere i ghiacciai come un bene pubblico. E' possibile anche ottenere il passaporto Tweet google 0 Invia ad un amico

10:09 - Una nuova nazione estesa su una superficie di 23mila km quadrati di ghiacciai sulle Ande. A fondarla, in modo provocatorio per sensibilizzare lo Stato cileno a riconoscere i ghiacciai come un bene pubblico e a impegnarsi con una legge per tutelarli, è stata l'organizzazione ambientalista Greenpeace. La scrittrice Isabel Allende è stata nominata cittadina onoraria della neonata Repubblica Glaciale. Previsto anche il rilascio del passaporto.

La 'trovata' di Greenpeace è stata resa possibile da un vuoto legale e dalla mancanza di riconoscimento di questi territori da parte del Cile.



Matías Asún, direttore esecutivo di Greenpeace Cile, ha spiegato i motivi di questa azione, ovvero di "spingere lo Stato cileno a riconoscere i ghiacciai come un bene pubblico, a impegnarsi con una legge per tutelare questo patrimonio naturale da qualunque minaccia. Quando questo accadrà, la Repubblica Glaciale e i suoi cittadini restituiranno i ghiacciai allo stato del Cile".