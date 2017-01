Gli scarti dei pannolini possono diventare banchi di scuola

13:08 - I pannolini riciclati diventano i piani dei banchi di scuola. Succede in Calabria, grazie al progetto "Teniamo banco" ideato dalla Ecoplan di Polistena, nella Piana di Gioia Tauro. Per merito di una donazione consistente sarà possibile rigenerare i piani dei banchi scolastici, cattedra compresa, per tre classi.

Processo unico al mondo - L'attuale piano fatto con pannelli di legno truciolare rivestito con incollaggio di formica sarà sostituito con un pannello in ecomat (abbreviazione di materiale ecologico).



Il materiale è prodotto con un innovativo processo industriale unico al mondo. Viene mescolata la plastica contenuta negli scarti e negli sfridi della produzione di pannolini, pannoloni e assorbenti igienici assieme ai noccioli di olive (sansa esausta), provenienti dalla filiera di produzione dell'olio di oliva della Piana di Gioia Tauro.



Materiale ecologico - Il pannello ecomat è ecologico, riciclabile al 100% e all'infinito e resistente al 100% all'acqua, per cui si può anche lavare e ripulire senza il problema che assorba acqua e rigonfi. Non contiene colle, quindi non emana formaldeide e si può anche rigenerare in superficie, per cui le rigature e i graffi potrebbero anche scomparire senza sostituire il piano. In più, le gomme da masticare non si attaccano.



Presto anche con pannolini usati - Al momento, la plastica dei pannolini è quella proveniente da scarti industriali ma, entro fine anno, sarà lanciato in produzione un impianto brevettato dalla maggiore azienda produttrice di pannolini che sanitizzerà i pannolini e i pannoloni usati separando la frazione organica, dalla cellulosa e dalla plastica.