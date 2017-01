Ghiacciaio Antartide sempre più XSA settembre livello minimo annuale

12:40 - Il ghiaccio marino dell'Artico ha toccato il livello minimo dell'anno il 17 settembre, riducendosi a poco più di 5 milioni di chilometri quadrati. In linea con un calo costante della superficie. A mostrarlo sono le immagini satellitari del Japan Aerospace Exploration Agency e le rilevazioni della Nasa e del National Snow and Ice Data Center della University of Colorado Boulder.

Scioglimento anche con anno freddo - Il livello del 17 settembre è il sesto più basso da quando si monitora l'estensione dei ghiacci tramite satellite. Lo sottolinea Walter Meier, ricercatore del Goddard Space Flight Center della Nasa: "La copertura dei ghiacci marini dell'Artico registrata quest'estate è la sesta più bassa rilevata dal 1978. L'estate è partita relativamente fredda, e sono mancate le grandi tempeste e i venti persistenti che rompono il ghiaccio e aumentano lo scioglimento. Tuttavia, anche con un anno relativamente freddo, il ghiaccio è molto più sottile del dovuto, e più facile a sciogliersi".



In tendenza con il calo continuo - Quest'estate il passaggio a Nordovest sopra Canada e Alaska è rimasto bloccato dal ghiaccio e una lingua d'acqua è arrivata a nord della Siberia nel Mar di Laptev, raggiungendo gli oltre 85° a nord, il punto più lontano che l'oceano aperto a Nord abbia mai raggiunto dalla fine degli anni '70.



Ma anche se i ghiacci marini estivi hanno coperto un'area più vasta dell'Artico negli ultimi due anni, dopo il record negativo del 2012, questa non è un'indicazione, secondo Meier, che si stia tornando a condizioni nella media.



L'esperto conclude: ''Il livello minimo di quest'anno rimane in linea con la tendenza al calo continuo di questi anni. L'Oceano Artico perde circa il 13% dei suoi ghiacci marini per decennio''.