Francia, l'Autorità per la pubblicità: "L’auto elettrica non è ecologica"

19:22 - L’auto elettrica non è ecologica. È quanto ha affermato l’Autorità per la regolamentazione professionale della pubblicità francese chiamata a pronunciarsi sulle campagne di due operatori di car-sharing elettrico del gruppo Bolloré, ossua Autolib a Parigi e Bluely a Lione, oltre che su “Zoé”, l’auto elettrica della Renault.

Il giudice sulla deontologia pubblicitaria era stato interpellato dall’associazione “Osservatorio del nucleare” contro alcuni messaggi pubblicitari che qualificavano le vetture come ecologiche. Parallelamente la Federazione nazionale delle associazioni degli utenti dei trasporti ha depositato un’istanza contro la pubblicità della Zoé che titolava: “Per lottare contro l’inquinamento andate in macchina – e precisava – Renault Zoé 100% elettrica, 0% di emissioni”.



Il problema rilevato dal giudice, per quanto riguarda il servizio di car-sharing, è l’assenza di una corretta comparazione o relativizzazione delle statistiche sull’impatto ambientale: "L’utilizzo di questo servizio implica necessariamente alcuni effetti negativi sull’ambiente, a partire dal fatto che l’elettricità necessaria alla ricarica non è detto che provenga da risorse rinnovabili".

Più moderato l’intervento sulla Renault considerato che "la pubblicità non suggerisce l’idea che i veicoli elettrici non avranno alcun impatto negativo sull’ambiente", in quanto è precisato, seppur in caratteri piccoli dopo l’asterisco, che l’assenza di Co2 si riferisce all’utilizzo dell’auto (senza usura) e non all’insieme del suo ciclo di vita o alla produzione dell’elettricità necessaria alla ricarica.

Stéphane Martin, direttore generale dell’Arpp, sottolinea che "queste pubblicità devono essere ponderate e relativizzate, in quanto ogni veicolo ha un impatto sull’ambiente dalla costruzione al suo ciclo di vita". In ogni caso il Jdp tende a precisare che "il minore impatto ambientale di un veicolo elettrico rispetto ad un veicolo con motore a scoppio è formulato in termini troppo generali e non si accompagna ad alcuna precisione. La pubblicità in causa incita esplicitamente i consumatori ad utilizzare una vettura elettrica per ridurre l’inquinamento atmosferico, sebbene esistano numerosi altri mezzi di trasporto che sono notoriamente meno nocivi per l’ambiente, come i trasporti pubblici e le biciclette".

Non è la prima volta che l'Autorità si pronuncia sulle auto elettriche secondo questa linea. Sono nove i casi già affrontati, tra cui la C-Zèro della Citroen, l’Ompel Ampera, la Nissan Leaf ed la BlueCub della Bolloré (il car sharing di Bordeaux). Tutti i costruttori si sono adeguati al dettato della Corte ad eccezione della Bolloré che non ha ancora risposto alle sollecitazioni del giudice.